"Нафтогаз" при анбандлинге хочет сохранить права на иски к "Газпрому" по транзиту

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает важным выбрать модель разделения газотранспортной системы (ГТС) Украины, которая позволит сохранить права компании по уже поданному судебному иску к "Газпрому" в Стокгольм. Так он прокомментировал заявление первого заместителя главы аппарата российского правительства Сергей Приходько об условиях транзита газа через Украину.

"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой "Нафтогаза" - мы должны сохранить возможность подавать иски к "Газпрому", если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", - написал он в Facebook.

Ранее Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях" и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании. В "Нафтогазе" выступают против модели с разделением собственности компании и предлагают выбрать другую модель анбандлинга - ISO (независимый системный оператор).