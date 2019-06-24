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Россельхознадзор контролирует поставки растительной продукции из Грузии в рабочем порядке

В ведомстве сообщили, что никаких серьезных отклонений при поставках в последнее время не было зафиксировано

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор продолжает контролировать поставки растительной продукции из Грузии в рабочем порядке. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

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"Россельхознадзор будет продолжать контроль поставляемой продукции из Грузии в стандартном рабочем порядке", - сказала она.

Мелано отметила, что объем растительной продукции, поставляемой из Грузии в Россию, невелик и никаких серьезных отклонений при поставках в последнее время не было зафиксировано.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля над качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве пояснили, что регулярный контроль грузинского алкоголя "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции".

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