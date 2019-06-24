РФ надеется на сохранение российских приоритетов сотрудничества с ФАО при новом гендире

РИМ, 24 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Москва заинтересована в сохранении российских географических и тематических приоритетов сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) после ее смены руководства. Об этом ТАСС заявил в понедельник заместитель председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Риме 41-й сессии Конференции ФАО.

Новым гендиректором ФАО на Конференции был избран кандидат от Китая Цюй Дунъюй, он вступит в должность 1 августа.

"Важно сохранять неполитизированный характер работы ФАО, которая обладает широким, но ограниченным мандатом. Во главе угла должны оставаться вопросы борьбы с голодом и недоеданием в мире, обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания, а также проблематика устойчивого развития сельского хозяйства. В то же время для нас крайне важно, чтобы после смены гендиректора в фокусе внимания организации оставались российские географические и тематические приоритеты сотрудничества", - сказал Гордеев.

Он пояснил, что тематическими приоритетами в ФАО Россия считает содействие рациональному использованию почвенных ресурсов, борьбу с распространением устойчивости к противомикробным препаратам, развитие устойчивых систем питания, в том числе в школах, разработку международных фитосанитарных и пищевых стандартов. "Кроме того, российским приоритетом в деятельности организации был и остается наш регион - страны Центральной Азии и Восточной Европы. Совместная с ФАО проектная деятельность сосредоточена именно на этих государствах. Конечно же, мы считаем важным использовать потенциал ФАО - "Организации знаний" - для внедрения лучших практик в развитие нашего сельского хозяйства, включая мелкие и средние фермерские хозяйства, продвижения на международные рынки российской сельхозпродукции, а также морепродуктов и лесообработки. Мы заинтересованы и активно работаем над дальнейшим привлечением квалифицированных российских специалистов для работы в штаб-квартире ФАО и ее децентрализованных отделениях, в том числе в Москве", - рассказал Гордеев.

Партнерство РФ и ФАО

По словам зампреда правительства, площадка ФАО предоставляет возможности для продвижения на международном уровне российских подходов и экспертизы в области продовольственной безопасности и сельскохозяйственного развития. "Российские эксперты активно участвуют в ведущейся здесь переговорной работе по согласованию международных отраслевых стандартов. Все это в стратегическом плане создает благоприятные условия для развития экспортного потенциала российского АПК и расширения внешнеэкономических связей российских агропроизводителей", - отметил он.

В качестве успешного примера предыдущего сотрудничества с ФАО Гордеев назвал совместный проект по восстановлению агросектора Сирии, проекты в области укрепления продовольственной безопасности и борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, совместный проект по рациональному использованию почвенных ресурсов. "В его рамках уже разработаны Добровольные руководящие принципы по устойчивому управлению почвенными ресурсами, а также учреждена и уже третий год подряд вручается Всемирная премия ФАО имени русского ученого-почвоведа К. Д. Глинки за заслуги в деле бережного использования почв. Организация укрепила институциональные связи не только с профильными российскими министерствами и ведомствами, но и научными учреждениями, информационными агентствами (ТАСС является официальным информационным партнером ФАО - прим. ТАСС) и частным сектором. Успешным примером государственно-частного партнерства с ФАО считаем запуск в декабре 2018 года совместного проекта организации и с одной из российских компании по содействию развивающимся странам в создании почвенных лабораторий и контроле безопасности удобрений", - сказал Гордеев.