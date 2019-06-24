В первом квартале 2019 года страховщики взыскали с причинителей вреда 2,7% выплат

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Страховщики через процедуру регресса (обратное требование денежной суммы, уплаченной в качестве возмещения вреда, с виновника причинения вреда) взыскали с причинивших вред лиц 2,7% от общего объем выплат в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина на совещании в Совфеде, посвященному праву регресса к лицу, причинившему вред в случаях обязательного страхования.

"Моя статистика не предполагает разбивку по видам, но в общем соотношение я назову. В 2017 году суммы, которые были получены страховщиками в результате реализации регресса, составили 1,5% от общих размеров выплат, в 2018 - 2,2%, по первому кварталу 2019 года - 2,7%. Но это первый квартал. Там [цифры] догоняют с прошлого года", - сказала она.

Представитель ЦБ отметила, что по отдельным страховщикам соотношение меняется от 0% до 3-4%. Никитина отметила небольшой рост во взыскании средств по праву регресса, но добавила, что предсказать это значение на конец 2019 года сложно, так как из-за сезонности большинство договоров заключаются в конце года.