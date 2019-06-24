Минэнерго пока не согласовало с нефтяниками позицию по сделке ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ находится в стадии обсуждения с нефтяными компаниями позиции по условиям продления сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Мы в стадии обсуждения, процесс постоянный, много факторов", - сказал он и добавил, что пока встреча с нефтяниками накануне ОПЕК+ не планируется.

По его словам, пока рано говорить о наличии сформированной позиции России по сделке - окончательное решение будет принято ближе к заседанию ОПЕК+. Новак также назвал основные факторы, которые будут влиять на позицию России по сделке. "Потребление нефти в III-IV кварталах, спрос на нефть, темпы развития мировой экономики, крупнейших экономик, влияние санкционных ограничений", - перечислил он.