FT: банк Lloyds заморозил офшорные счета тысяч клиентов в борьбе с отмыванием денег

ТАСС, 24 июня. Британский банк Lloyds заморозил офшорные счета 8 тыс. клиентов в заморской территории Джерси в рамках борьбы с отмыванием финансовых средств. Такие меры, как сообщает в понедельник газета Financial Times, приняты в отношении вкладчиков, которые в течение трех лет так и не смогли предоставить, в частности, заверенные копии документов, удостоверяющих их личность.

"В последние три года мы неоднократно пытались связаться с этими клиентами, чтобы они предоставили необходимую информацию", - отметил официальный представитель Lloyds. Не получив ее, банк был "вынужден заморозить счета", сказал представитель.

Ужесточили правила финансовой деятельности на острове Джерси для клиентов и такие крупнейшие банки, как HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland (RBS, Королевский банк Шотландии), которые направили письма в заморскую территорию с целью получения дополнительных сведений о владельцах счетов.

В минувшем году в Великобритании была принята поправка в законодательство, предложенная МИД королевства, обязывающая британские заморские территории, в том числе острова Гернси и Мэн, раскрывать имена владельцев офшорных счетов.

В конце мая со счетов в Джерси, по сведениям газеты, были изъяты $267 млн, незаконно присвоенных покойным нигерийским диктатором Сани Абача (1943-1998) за годы правления (1993-1998). По разным оценкам, в общей сложности он присвоил от $2 до $4 млрд государственных средств. Деньги, которые хранятся в британской заморской территории, были размещены там от имени Абача компанией Doraville Properties Corporation, зарегистрированной на британских Виргинских островах. В 2014 году по решению суда они были заморожены, после чего начались разбирательства по подтверждению их принадлежности и способам использования.

Генеральный прокурор Джерси Роберт Макрей охарактеризовал этот процесс как "демонстрацию приверженности Джерси борьбе с международной финансовой преступностью и отмыванием денег".