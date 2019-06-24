Shell назвала причину выхода из совместного с "Газпромом" проекта "Балтийский СПГ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Англо-голландская Shell приняла решение о выходе из проекта "Балтийский СПГ", так как не согласна с изменением его конфигурации. Об этом ТАСС сообщил глава Shell в России Седерик Кремерс в кулуарах форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.

"Причина в том, что мы не верим в интегрированный проект. Когда мы обсуждали его изначальный вариант, там производство СПГ [сжиженный природный газ] было отделено от газохимии. Это та концепция, которая, по нашему мнению, была наиболее правильной с технологической, экономической и инвестиционной точек зрения. По этой причине мы вышли из проекта - потому что мы не разделяем взгляд на его развитие", - сказал он.

Комментируя возможность технологического участия в новой конфигурации проекта, Кремерс отметил: "Обычно мы используем технологии только в тех проектах, в которых участвуем и в плане инвестиций, и в плане строительства. Это обычная практика".

Shell объявила о выходе из проекта "Балтийский СПГ" в апреле, после решения "Газпрома" изменить концепцию развития проекта, интегрировав его полностью с газоперерабатывающим заводом в Усть-Луге.

В марте этого года "Газпром" изменил концепцию проекта, которая теперь предусматривает полную интеграцию "Балтийского СПГ" и газоперерабатывающего завода. Единственным партнером объявлена "Русгаздобыча", акционером которой является "Национальная газовая группа", а оператором проекта названо их совместное предприятие ООО "Русхимальянс". Участие Shell не упоминалось.

Shell стала единственным партнером "Газпрома" в "Балтийском СПГ" в 2015 году, в 2018 году началась разработка технического проекта. Первоначально Shell оценивала мощность завода в 10 млн т СПГ в год с возможным последующим увеличением мощности до 13 млн т.

После выхода Shell из проекта в "Газпроме" сообщали, что рассматривают технологии Shell и немецкой Linde AG для проекта интегрированного комплекса СПГ в Усть-Луге.