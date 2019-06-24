В АТОР рассказали, что россияне меняют туры в Грузию на отдых на Кипре или в Турции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне практически не аннулируют туры в Грузию, а предпочитают менять их на отдых в других странах, таких как Кипр, Турция, Армения. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Аннуляций практически нет, по крайней мере на данный момент. Туристы перебронируют туры на другие даты или на другие направления - Кипр, Турцию, Армению", - сказала Ломидзе. Точное количество туров в Грузию, которое было продано до конца года, пока уточняется.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы. 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.