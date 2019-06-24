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Приостановка авиасообщения с Грузией

В АТОР рассказали, что россияне меняют туры в Грузию на отдых на Кипре или в Турции

Также туристы планируют ехать в Армению

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне практически не аннулируют туры в Грузию, а предпочитают менять их на отдых в других странах, таких как Кипр, Турция, Армения. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Аннуляций практически нет, по крайней мере на данный момент. Туристы перебронируют туры на другие даты или на другие направления - Кипр, Турцию, Армению", - сказала Ломидзе. Точное количество туров в Грузию, которое было продано до конца года, пока уточняется.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны 305 манифестантов. Число пострадавших составило 240 человек, 55 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы. 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.

Теги
АрменияГрузияКипрТурцияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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