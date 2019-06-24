ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за отмену государственного регулирования тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах в центральных и южных регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале июня глава ФАС Игорь Артемьев направил письмо вице-премьеру Максиму Акимову (есть в распоряжении ТАСС) с предложением реформировать тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах. В частности, Артемьев в письме отмечает, что существующая система тарифного регулирования и бюджетного субсидирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) не способствует ни развитию конкуренции в сегменте лоукост, ни решению социальных задач по перевозке пассажиров по низким ценам с приемлемым уровнем услуг.

"ФАС подтверждает направление письма курирующему транспорт вице-премьеру Максиму Акимову. Бюджетная поддержка в перевозках пассажиров не должна снижаться, но использоваться более адресно - на ускорение обновления поездов, установку кондиционеров и биотуалетов на маршрутах с ограниченной конкуренцией (Сибирь, Дальний Восток, северные регионы и Калининград)", - пояснили в ФАС.

В связи с этим в ведомстве считают, что маршруты в центральных и южных регионах России могут быть дерегулированы. При этом перевозчику не удастся серьезно повысить цены из-за развитой конкуренции, но придется повысить качество услуг в плацкартах.

"Рассчитываем, что переход на рыночные правила подстегнет РЖД развивать лоукост-сегмент перевозок пассажиров в современных чистых поездах с элементарными удобствами", - подчеркнули в ФАС.