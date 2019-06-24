Авиакомпания MyWay Airlines вернет пассажирам $1 млн из-за запрета полетов в Россию

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Грузинской авиакомпании MyWay Airlines, которая с 24 апреля начала осуществлять полеты из Тбилиси в московский аэропорт Жуковский, придется вернуть около $1 млн пассажирам, которые не смогут воспользоваться купленными заранее билатами на рейсы до Москвы из-за временного запрета, введенного властями РФ. Об этом сообщил в понедельник коммерческий директор MyWay Airlines Игорь Апциаури журналистам.

"Мы полностью возместим деньги пассажирам. Речь идет о сумме примерно в $1 млн, так как у нас продажи были открыты до конца октября. У нас было продано 3,5 тыс. сегментов (мест - прим. ТАСС) на рейс Тбилиси - Жуковский, и коммерчески это будет для нас большой потерей", - сказал Атабаги, добавив, что авиакомпания будет искать новые рынки в Европе и Азии.

Помимо MyWay Airlines, в российские города летает еще одна грузинская авиакомпания Georgian Airways. Она организует прямые регулярные рейсы из Тбилиси в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.