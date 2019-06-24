Госдолг регионов России за январь - апрель сократился до 2,044 трлн рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Объем государственного долга регионов РФ за январь - апрель 2019 года сократился на 7,3% - до 2,044 трлн рублей, что является хорошим стартом для реализации нацпроектов. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.

"Объем государственного долга за январь - апрель текущего года сократился на 161,6 млрд рублей или на 7,3% и составил 2 трлн 44,7 млрд рублей - это 23,4% объема доходов бюджетов субъектов РФ без учета безвозмездных поступлений. Тут важно еще и то, что сократился в том числе и объем задолженности по рыночным обязательствам - на 201,9 млрд рублей, то есть на 17%, сейчас он равен 985,5 млрд рублей", - сказал Горнин.

Он подчеркнул, что уровень государственного долга - это именно тот показатель, который характеризует готовность регионов к реализации национальных проектов и состояние государственного и муниципального долга было одним из главных вызовов для регионов перед стартом нацпроектов.

"Напомню, что раньше до 10-15% регионов находились в "красной зоне", зоне финансовой тревоги. Сейчас всего два субъекта РФ имеют долговую нагрузку больше 100% относительно собственных доходов. Уверен, что к концу года останется только один субъект с таким уровнем долга", - сказал первый замглавы Минфина.

По его информации, более 60 субъектов РФ улучшили структуру своего госдолга, благодаря более высокому темпу роста собственных доходов за последние два года. По результатам 2018 года и пяти месяцев текущего года 81 субъект РФ имеет положительную динамику по собственным доходам. На 1 января 2019 года темп роста собственных доходов регионов составил - 15%, на 1 июня 2019 года темп сохраняется.