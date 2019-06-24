ФАС вынесла заключение по делу о нарушении при строительстве аэропорта в Иркутске

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предварительное заключение по делу в отношении правительства Иркутской области и ряда компаний в связи с обнаруженными нарушениями закона о конкуренции при строительстве аэропорта в Иркутске. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"ФАС выдала предварительное заключение по делу в отношении АО "Международный аэропорт Иркутск", правительства и губернатора Иркутской области, AEON и "Новапорт", ООО "Система управления" и ООО "Рампорт безопасность" о нарушении ими статьи 16 Закона о защите конкуренции - ограничивающие конкуренцию соглашения органов власти. То есть без каких-либо конкурсных процедур были даны достаточно большие преференции [компаниям] на строительство аэропорта в Иркутске", - заявил Цариковский.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в свою очередь добавил, что антимонопольная служба дважды выносила предупреждения правительству Иркутской области и лично губернатору, но, по его словам, требования ФАС были проигнорированы.

"Есть указ президента по поводу строительства аэропорта в Иркутске. Еще в 2014 году там четко было написано - строить аэропорт путем проведения государственно-частного партнерства, а государственно-частное партнерство - это торги, это конкурентная процедура. Мало того что губернатор проигнорировал вообще антимонопольное законодательство как таковое, так еще и указ президента, где ему было предписано это сделать [провести торги], просто проигнорировал", - заключил Тенишев.