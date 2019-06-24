Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц за четыре года - в период 2014-2017 годов - снизилась с 37% до 30%, такие выводы сделали специалисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. Согласно заключению аналитиков, кризис 2014 года нанес самый большой удар именно по этой группе населения.

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.

В это же время произошел и заметный скачок доходов у наиболее обеспеченной категории граждан - в среднем на 11% - и умеренный рост доходов у малоимущих слоев - около 4%. Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Аналитики также проследили снижение интереса среднего класса к кредитным ресурсам, объясняя это наличием накопленной долговой нагрузки, о котором свидетельствует значительный рост издержек на обслуживание долга. С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора. Хотя с 2003 года средний класс значительно увеличил свою занятость в таких секторах как торговля, ресторанная деятельность, финансовая, операции с недвижимостью и здравоохранение, одно из наиболее серьезных изменений произошло с точки зрения занятости на госслужбе, а именно в секторах госуправления и безопасности. Если в 2003 году на долю этих сегментов приходилось 10% занятости представителей среднего класса, то по итогам 2017 года эта цифра выросла до 15%.

Согласно мнению специалистов, такая динамика сочетается со снижающейся долей предпринимательских доходов в структуре доходов домохозяйств, которая за период с 2000 по 2017 годы снизилась с 17% до 9%, а также с тем, что только 12% россиян сейчас находят привлекательным создание собственного бизнеса. Подобное нежелание брать на себя риски со стороны населения является проблемой для экономического развития и в целом одним из сдерживающих факторов экономического роста, пояснили в банке.