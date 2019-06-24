В ВТО провалилась очередная попытка договориться по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 24 июня. /ТАСС/. Члены Всемирной торговой организации (ВТО) на состоявшемся в понедельник в Женеве заседании Органа по разрешению споров (ОРС) вновь не смогли договориться о заполнении вакансий в Апелляционном органе. США выступили против поддержанного 75 членами ВТО предложения о начале отборочной процедуры, сообщил на условиях анонимности журналистам после заседания торговый представитель в Женеве.

"США вновь заявили, что они не готовы поддержать предложение 75 членов ВТО, призывающих начать отборочный процесс для заполнения вакансий в Апелляционном органе", - пояснил представитель. Сейчас в этом органе представлено минимальное число арбитров - три из семи, и назначение новых блокируют США, что чревато в ближайшей перспективе прекращением работы этой важной инстанции в системе рассмотрения тяжб в ВТО.

Представитель Мексики, выступивший на заседании от имени 75 стран, пытающихся найти выход из тупика, изложил инициативу этой группы о необходимости начала отборочного процесса на четыре ныне вакантных места в этом органе, а также еще на два поста, которые станут вакантными 10 декабря, - после истечения срока полномочий арбитров Уджала Бхатия и Томаса Грэма. Мексиканский дипломат подчеркнул, что эта инициатива отражает "общую озабоченность" членов ВТО по поводу сложившейся ситуации, которая "серьезно затрагивает работу всей системы разрешения споров". Он напомнил об ответственности членов организации за сохранение Апелляционного органа и многосторонней торговой системы.

Обеспокоенность по поводу продолжающегося два года тупика с назначением новых арбитров высказали также поддержавшие его выступление представители Евросоюза, Канады, Кубы, Японии, Австралии, Бразилии и ряда других стран. Китайский дипломат выразил сожаление, что США не продемонстрировали "такой же серьезности и искренности", как другие члены ВТО, внесшие свои предложения.

В ответ представитель США заявил, что его страна по-прежнему не видит возможность поддержать предложение 75 стран. Он вновь подверг критике Апелляционный орган за нарушение установленных сроков при рассмотрении апелляций, а также за то, что, несмотря на критику, "продолжается прежняя практика, ясно противоречащая правилам ВТО". По его словам, Соединенные Штаты "продолжат настаивать на соблюдении правил ВТО", а также продолжат дискуссии по поиску решения.

В Апелляционном органе сейчас представлены три арбитра из семи. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса, так как США упорно отвергают предложения об урегулировании проблемы. Три арбитра - это минимальное число экспертов, необходимое для рассмотрения апелляций в ВТО. Стоит одному из них уйти в отставку, и работа Апелляционного органа будет парализована.