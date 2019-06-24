Выплаты по ОСАГО впервые с начала года показали снижение

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сумма выплат по ОСАГО в мае 2019 года впервые с начала года показала снижение - она сократилась на 8,9% и составила 11,2 млрд рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков.

При этом сумма выплат за январь - май увеличилась на 10,4% - до 63,1 млрд рублей. Средняя выплата за пять месяцев выросла на 3,5% - до 66 324 рублей с 64 056 рублей.

"Пока не ясно, смогут ли майские результаты превратиться в новый тренд и скорректировать рост убыточности по обязательной автогражданке, который мы наблюдаем", - цитирует пресс-служба РСА президента союза Игоря Юргенса.

Тренд на снижение средней цены ОСАГО сохраняется: средняя премия по ОСАГО в мае снизилась на 6,7% - до 5 178 рублей, для физлиц - на 5,63% - до 5 277 рублей. За январь - май средняя цена ОСАГО упала на 5,4% - до 5 360 рублей.

Число проданных полисов ОСАГО за первые пять месяцев 2019 года выросло на 0,7% - до 15,94 млн. При этом сумма начисленных премий уменьшилась на 4,7% - до 85,44 млрд рублей.

Количество убытков также выросло: заявленных стало больше на 6,1%, а урегулированных - на 6,6%.

"Пока конкуренция все еще сильна и, уверен, средняя премия по обязательной автогражданке пока расти не будет", - отметил Юргенс.