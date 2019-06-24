Во Франции запустили первые электробусы, использующие вместо аккумуляторов водород

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Шесть первых пассажирских электробусов, работающих на водороде, были выпущены на линию во французском городе Уден, расположенном на севере страны в департаменте Па-де-Кале. Как сообщил портал 20minutes.fr, длина маршрута нового для Франции экологичного транспорта, составила 13 км.

На крыше каждого электробуса расположен бак, рассчитанный на 30 кг водорода, и топливный элемент, отвечающий за генерацию электричества из водорода. Машины достаточно заправлять один раз в день на специальной станции.

"Мы производим водород прямо на месте с помощью электролиза воды - разложения ее на водород и кислород. Полученный водород мы сжимаем и заправляем им электробусы. Наш транспорт бесшумен и не загрязняет окружающую среду", - объяснила Софи Мазюр, руководитель проекта в транспортном профсоюзе регионов Артуа и Гоэль, расположенных в Па-де-Кале.

В проект было вложено почти €13 млн. По данным разработчиков, технология поможет снизить выбросы углекислого газа на 530 т в год. "Будущее - за водородным транспортом. Его нужно выдвигать на первый план на европейском уровне", - отметил Тьерри Майе, гендиректор транспортной компании Transdev, которая приступит к обслуживанию маршрута к концу лета.

Запуск маршрута является частью масштабной программы реорганизации транспортной системы, которая предполагает закупку гибридных автобусов, модернизацию остановок и внесение изменений в систему продажи билетов. Общая сумма инвестиций в программу составит €405 млн.