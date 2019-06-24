"Уральские авиалинии" предложили купившим билеты в Грузию клиентам альтернативные маршруты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам, купившим билеты в Грузию на даты после 8 июля, обменять их на другие маршруты без доплат. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"В связи с временным запретом полетов в Грузию "Уральские авиалинии" предлагают пассажирам, купившим билеты в города Грузии на вылеты после 8 июля, рассмотреть другие маршруты, чтобы не отменять свой долгожданный отпуск", - говорится в сообщении.

Среди маршрутов, предлагаемых авиакомпанией, - Минеральные воды, Анапа, Благовещенск, Геленджик, Краснодар, Баку, Ереван и другие.

В пятницу гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов сообщил ТАСС, что перевозчик до 8 июля будет вывозить пассажиров.