Додон назвал ошибкой заморозку работы российско-молдавской межправкомиссии

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон выразил озабоченность в связи с тем, что деятельность молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству была заморожена с 2016 года. Об этом он заявил по итогам состоявшихся в понедельник переговоров со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Думаю, что это большая ошибка. Уверен, что с сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем", - отметил Додон. Он рассказал, что в ходе встречи "обратился к Козаку, чтобы российская сторона продлила отмену таможенных пошлин на ряд молдавских товаров".

Глава Молдавии также обратил внимание, что большая часть из миллиона молдавских гастарбайтеров работает в России. "Мы знаем, что несколько недель назад велись переговоры по некоторым социальным соглашениям, которые тоже нужно как можно быстрее подготовить и подписать. Люди этого ждут. Думаю, что мы должны оправдать доверие наших граждан", - сказал он.

Козак также высказался за скорейшее восстановление отношений между двумя странами. "Не везде у нас совпадают мнения с другими странами. Но ни с одной страной у нас не были до такой степени заморожены отношения, как с Молдавией. Мы сегодня здесь, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество. По всем тем вопросам, что назвал Игорь Николаевич [Додон], будем работать", - заметил он.

В 2014 году правительство Молдавии разработало "Программу экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы". Ее реализация возложена на межправкомиссию, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году - бывшее правительство Филипа, сформированное ушедшей в оппозицию Демократической партией, рекомендовало чиновникам избегать поездок в Россию.

Сопредседателем комиссии со стороны Российской Федерации является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который прибыл в Кишинев, где проведет встречу с назначенным в понедельник председателем с молдавской стороны, вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой.