Кабмин утвердил новые критерии заключения контрактов на перевозку детей автобусами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждаются новые условия для компаний, желающих участвовать в конкурсах на организацию перевозок детей автобусами. Транспортные средства компаний-перевозчиков не должны быть старше 10 лет, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Автобусы также должны отвечать всем техническим требованиям, включая оснащение тахографами и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В документе указывается, что нововведение вступает в силу с 30 июня 2020 года - тогда же начнет действовать аналогичное требование в правилах организованной перевозки группы детей автобусами.

Срок введения запрета на организованную перевозку детей автобусами старше 10 лет переносился несколько раз. Согласно постановлению правительства РФ от 8 августа 2018 года № 925, единый срок вступления в силу требований к возрасту автобусов для всех категорий и регионов был установлен на 30 июня 2020 года.