В ЦБ заверили, что система быстрых платежей не снизит доходы банков от карточных операций

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Запланированный на второе полугодие запуск сервиса платежей от физических лиц в адрес юрлиц (C2B-платежей) в рамках Системы быстрых платежей (СБП) Банка России не отразится негативным образом на доходах банков РФ от карточных платежей, а наоборот, СБП позволит банкам получить дополнительный доход. Такое мнение высказала ТАСС директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщала, что банки опасаются, что могут лишиться части доходов из-за сервиса оплаты по QR-кодам в рамках СБП. В частности, банкир Олег Тиньков заявил, что он против инициатив с C2B-переводами, поскольку это "нездоровые тенденции" и все банки будут "страдать".

"Это не взамен карточным операциям. СБП не минимизирует их доходы, которые они [банки] уже сейчас получают по карточным бизнес-моделям. Это дополнительный доход, который они будут получать", - ответила Бакина на вопрос, как может отразиться на прибыли российских банков запуск сервиса С2В в рамках СБП.