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Предприятия Ленобласти могут трудоустроить работников завода Ford

Всеволожская биржа труда предлагает более 3,5 тыс. рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Всеволожская биржа труда в Ленинградской области предлагает больше 3500 рабочих мест для высвобождающихся работников ЗАО "Форд Моторс Компани", говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

"Свободными в регионе остаются 20 тыс. вакансий, из них 4000 - в обрабатывающей отрасли промышленности. Всеволожская биржа труда предлагает свыше 3500 рабочих мест. Более 100 работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей. Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые коллективные каникулы", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на слова председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексея Брицуна.

На территории предприятия продолжаются консультации сотрудников Биржи труда для содействия в трудоустройстве. Кроме того, служба занятости готова предложить высвобождаемым работникам услуги по профессиональной ориентации, переподготовке и профессиональной ориентации.

На сегодняшний день Минпромторг совместно с экономическим блоком правительства Ленинградской области активно занимается подбором инвестора на площадку Ford.

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