Эксперт оценил потери Грузии за лето в случае полного прекращения турпотока из России

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Вероятные убытки Грузии в случае полного запрета на авиасообщение с Россией и остановку потока российских туристов могут достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

"Два дня как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари", - сказал Алавердашвили.

Он уверен, что самый большой удар получит черноморское побережье Аджарии (Западная Грузия). По его словам, за эти дни выявилась тенденция того, что бронь в Грузию отменяют низкобюджетные туристы, а те, кто пользуется премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в Грузию. Алавердашвили считает важным, чтобы правительство разработало правильную стратегию, чтобы снизить потенциальный ущерб и не потерять окончательно российский рынок.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. визитов в республику. Россияне оказались на первом месте по количеству визитов в Грузию в мае.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, 305 было задержано.