Крашенинников назвал пиар-акцией внесение в Думу проекта о послаблениях для бизнеса в УК

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о выводе правонарушений в сфере бизнеса из-под статьи Уголовного кодекса РФ об организации преступных сообществ не может считаться корректно внесенным в нижнюю палату, поскольку к нему нет обязательных отзывов кабмина и Верховного суда РФ.

"Если нет отзыва, считается, он не внесен. Он должен быть с отзывом правительства РФ и Верховного суда. Значит, это пока пиар-акция, вот что я могу сказать", - сказал Крашенинников в понедельник, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас есть федеральный закон о введении в действие Уголовного кодекса. Там написано, что поправки в Уголовный кодекс вносятся вместе с отзывом Верховного суда и правительства РФ", - пояснил он.

Лидер "Гражданской платформы", внефракционный депутат-одномандатник Госдумы Рифат Шайхутдинов внес в понедельник в нижнюю палату проект закона, предлагающий запретить дополнительную квалификацию правонарушений в сфере бизнеса по статье 210 Уголовного кодекса РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Предлагается внести в УК РФ "изменения, предусматривающие установление запрета дополнительной квалификации по статье 210 УК РФ действий лиц, подозреваемых или обвиняемых в отдельных преступлениях, совершенных в сфере предпринимательства", говорится в пояснительной записке. В проекте закона уточняется, что действие этой статьи предлагается не распространять на преступления, проходящие по статьям 159-160, 165, 171-183, 185-185.6, 193, 193.1, 194-201 УК РФ.