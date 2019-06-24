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Отчет Счетной палаты в Госдуме перенесли на 9 июля

Ранее предполагалось, что СП отчитается о деятельности за 2018 год на этой неделе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Отчет о деятельности Счетной палаты за 2018 год будет рассмотрен Госдумой на заседании 9 июля, а не на этой неделе, как предполагалось ранее. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков ("Единая Россия") по итогам Совета Думы.

"Мы предполагали в среду заслушать отчет Счетной палаты, но принято решение перенести это рассмотрение на 9 июля, поскольку в среду будет Госсовет. Вероятно, и председатель Счетной палаты, и руководители фракций - все будут присутствовать на Госсовете", - сказал Жуков.

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