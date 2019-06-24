Минфин предложил сократить отправку налоговых уведомлений в бумажном виде

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило сократить отправку налоговых уведомлений в бумажном виде физическим лицам и обеспечить более доступный переход налогоплательщиков на получение уведомлений в электронной форме. Проект федерального закона опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предусматривается "обеспечение перехода к направлению налогоплательщикам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов только в электронной форме через ЛКН (без направления их по почте), за исключением определенных в законопроекте случаев", а также "отмена для налогоплательщиков - пользователей ЛКН возможности направления в налоговый орган уведомления о необходимости получения налоговых уведомлений и требований об уплате налогов на бумажном носителе, за исключением, предусмотренным законопроектом", говорится в пояснительной записке к документу. Предлагаемые изменения должны вступить в силу с 1 июня 2021 года.

Законопроект предполагает, что действующий порядок получения уведомлений сохранится для инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов с детства и детей-инвалидов и пенсионеров, не являющихся пользователями ЛКН. Эти категории лиц также будут иметь право направлять в налоговые органы уведомления о необходимости направления налоговых уведомлений и требований об уплате налогов по почте, даже если у них есть зарегистрированный ЛКН. Аналогичные исключения будут сделаны для физических лиц, проживающих в муниципальных образованиях, отдаленных от сетей связи. Перечень таких муниципальных образований будут готовить региональные органы исполнительной власти.

Налогоплательщики, не подключившиеся к ЛКН, с 1 июня 2020 года будут получать вместе с письмами от налоговой службы регистрационные карты, которые позволят получить доступ в ЛКН без дополнительного направления заявлений в налоговые органы. Кроме того, получить налоговые уведомления в бумажном виде граждане РФ смогут, подав заявление в налоговый орган либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Выгода для бюджета

"В результате реализации предлагаемых изменений планируется начиная с 2021 года ежегодное сокращение объема бюджетных расходов на почтовую рассылку не менее 45 млн налоговых уведомлений и требований об уплате налогов (по данным за налоговый период 2018 года), за исключением 13,3 млн налогоплательщиков, для которых сохранится порядок направления указанных документов по почте, а также налогоплательщиков, проживающих в отдаленных от сетей связи муниципальных образованиях. Общий объем ежегодно высвобождаемых бюджетных средств за счет реализации таких изменений по прогнозным расчетам исходя из действующих в настоящее время почтовых тарифов может составить 2,7 млрд рублей", - указали в Минфине. Для реализации предлагаемых изменений ФНС предлагается выделить 2,1 млрд рублей.

Как сообщили в Минфине, за 2018 год налоговая служба отправила 54,3 млн уведомлений по почте и 14,4 млн через ЛКН в электронной форме. Уведомления в бумажной форме в том числе получили 2,5 млн пользователей ЛКН, которые подали уведомления о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе. Кроме того, за последние три года ФНС посредством массовой печати и рассылки отправила 62,8 млн требований об уплате налогов в связи с наличием недоимки. При этом общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку, франкирование и пересылку почтовых отправлений в рамках массовой печати документов налоговых органов в 2018 году, составил 4,1 млрд рублей.