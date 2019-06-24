Ростовские власти намерены построить новое здание для работников морского пункта пропуска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Новое здание, которое будет находиться в федеральной собственности, необходимо построить для продолжения работы морского пункта пропуска через границу в порту Ростов-на-Дону, сообщил в понедельник на заседании совета при полпреде президента в Южном федеральном округе губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Пограничные и таможенные службы расположены в здании "Ростовского порта" (АО "Ростовский порт" - прим. ТАСС). Он уведомил службы, что не имеет больше возможности предоставлять им помещения безвозмездно. Кроме того, увеличился размер арендной платы за пользование гидротехническими сооружениями. Требуется решение о размещении органов госконтроля на постоянной основе, возможности строительства здания, которое будет находиться в федеральной собственности", - сказал Голубев.

Он также добавил, что соответствующе письмо передано зампреду правительства РФ Юрию Борисову.

Как отметил на заседании начальник погрануправления УФСБ по Ростовской области Александр Эктов, в настоящее время из-за позиции собственника здания, в котором располагаются пограничные и таможенные службы, функционирование пункта пропуска "находится под угрозой", при этом строительство нового здания оценивается почти в 1 млрд рублей.

"Собственник, АО "Ростовский порт", диктует выгодные ему условия для других участников внешнеэкономической деятельности, пользуясь их фактической зависимостью. Правительством области принят ряд мер по решению данной проблемы, проинформировали министерство транспорта РФ, рассчитана примерная стоимость строительства такого комплекса, она составляет порядка 970 млн рублей", - сказал Эктов.