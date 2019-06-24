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Лавров: очередные переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС пройдут в июле

Первый раунд состоялся в январе

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) состоится в июле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-египетских переговоров глав МИД и Минобороны в формате "2+2".

"Россия оказывает содействие на переговорах между Египтом и ЕАЭС по созданию зоны свободной торговли, - сказал он. - Очередной раунд этих переговоров намечен на следующий месяц".

Первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом состоялся в январе. Соглашение даст новые возможности для развития и упрощения торговли между участниками, отмечали в Евразийской экономической комиссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЕгипетРоссия
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