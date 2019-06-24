Власти Ломбардии направят €4 млн на поддержку использования солнечной энергии в регионе

ТАСС, 24 июня. Министерство окружающей среды, энергетики и устойчивого развития итальянского региона Ломбардия выделит €4,4 млн ($4,97 млн) для поддержки жилых и коммерческих объектов, использующих солнечную энергию. Об этом сообщает издание PV Magazine.

Средства будут выделены в качестве субсидий в размере до €3 тыс. для поддержки внедрения систем хранения солнечной энергии. Таким образом, участники программы смогут покрыть до половины затрат на приобретение и установку фотоэлектрических модулей, при условии, что их генерируемая мощность не превысит 20 кВт.

Участники проектов, реализованных в рамках программы, также будут иметь возможность перепродажи избыточной электроэнергии, однако региональное правительство рекомендует хранить излишки энергии для последующего использования, поскольку данный вариант более экономичен.

Власти региона выступили с подобной инициативой не в первый раз - в 2017 году и 2018 году на аналогичные цели в Ломбардии уже было выделено €4 млн и €3 млн соответственно.