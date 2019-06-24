ЦБ видит риски ускорения инфляции в июле из-за завершения сделки о заморозке цен на бензин

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Банк России видит риски ускорения инфляции в июле из-за завершения соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Следует отметить определенные проинфляционные риски, связанные с ростом доходности экспорта нефтепродуктов с начала года, приведшего к повышению оптовых цен. Они могут проявиться в июле, по истечении срока действия ценовых ограничений", - поясняется в докладе.

Регулятор подчеркивает, что "динамика цен на моторное топливо будет зависеть от эффективности компенсирующих инструментов, таких как возвратный акциз и динамика мировых цен на нефть и нефтепродукты".

В докладе отмечается, что динамика цен на основные виды моторного топлива с начала года складывалась под действием договоренностей правительства с крупнейшими нефтяными компаниями.

Так, с марта по май цены на бензин возросли на 0,1%, на дизельное топливо - снизились на 1,7% (в том числе за счет перехода на летний вид топлива).

"Годовые темпы удорожания бензина и дизельного топлива замедлялись, особенно заметно - в мае (на 5,5 и 5,9 процентного пункта по сравнению с апрелем), что было связано с эффектами базы. Цены на газовое моторное топливо, не подпавшие под регулирование, в марте - мае выросли на 2,9% после снижения в предыдущие шесть месяцев. В целом динамика цен на него соответствует долгосрочному тренду повышения цен на бензин и дизельное топливо, отличаясь повышенной волатильностью", - говорится в докладе.

По соглашению с правительством, нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7% из-за повышения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.

Власти также скорректировали формулу демпфера, который применяется для нефтяников, чтобы уменьшить потери компаний из-за продажи топлива по регулируемым ценам. Суть изменений, которые начнут действовать с 2020 года, заключаются в том, что при росте цены нефти размер компенсации нефтяникам также будет увеличиваться.