ЦБ оценивает вклад повышения НДС в инфляцию по итогам 2019 года в 0,6-0,7 п.п.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вклад повышения НДС в инфляцию по итогам 2019 года составит около 0,6-0,7 процентного пункта (п.п.), говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"Банк России оценивает итоговый вклад повышения НДС в годовую инфляцию в 2019 году, в том числе с учетом вторичных эффектов, на уровне около 0,6-0,7 п.п., что соответствует нижней границе интервала ожиданий Банка России", - отмечается в докладе.

В середине июня ЦБ снизил прогноз по инфляции в России в 2019 году до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Отмечалось, что в пересмотре прогноза было учтено завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В 2020-2021 годах, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Ранее Министерство экономического развития также скорректировало ожидания по инфляции в РФ в июне до 0-0,1% с 0,2-0,3% в месячном выражении и до 4,6-4,7% с 4,8-4,9% в годовом выражении.