Операторы электросетей Норвегии и Швеции внедрят систему балансирования энергопотребления

ТАСС, 24 июня. Норвежский оператор электросетей Stattnett и оператор из Швеции Svenska Kraftnatt заключили соглашение о совместном инвестировании 1 млрд крон ($107,41 млн) в систему балансирования спроса и предложения электроэнергии. Об этом сообщает на своем официальном сайте Svenska Kraftnatt.

Новая система призвана контролировать потребление электроэнергии не только в Швеции и Норвегии, но и Финляндии и Дании, охватывая практически весь Скандинавский регион. Применяемые IT-решения позволят идентифицировать диспропорции спроса и предложения в энергосистеме и устранять их в течение 15 минут за счет реализации излишков энергии другим участникам сети, что отвечает требованиям ЕС.

Прежде чем войти в эксплуатацию, новая система должна будет пройти проверку на соответствие не только нормативам Евросоюза по регулированию внутреннего рынка электроэнергии, но и требованиям шведских и норвежских регуляторов.