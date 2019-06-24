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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

"Транснефть" сообщила, что прокачку нефти по "Дружбе" приостановила только Чехия

В компании добавили, что другие страны не фиксировали превышение содержания хлорорганических веществ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Белоруссия, Украина, Словакия и Венгрия не фиксировали превышение содержания хлорорганических веществ в российской нефти, поступающей по экспортному трубопроводу "Дружба", и не останавливали прокачку сырья, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Никто прокачку не приостанавливал. Мы запросили Венгрию, которая качает ту же самую партию нефти, - у них превышения нет", - сказал он

При этом Демин отметил, что такого содержания хлорорганики не было даже во время остановки работы "Дружбы". Он предположил, что это может быть ошибкой измерения.

Теги
БелоруссияУкраинаЧехияСловакияРоссияВенгрияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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