В РСТ рассказали, что часть россиян отменяют только перелет в Грузию из пакетного тура

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Глава государства также поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся на территории Грузии. При этом туроператорам было рекомендовано приостановить продажу туров в Грузию.

"Есть случаи, когда турист просит вернуть деньги только за авиаперелет и потом сам будет решать, каким образом туда полетит", - сообщила Тюрина. Кроме того, некоторые туристы изначально приобретали не пакетные туры целиком, а отдельные услуги, например, бронировали отели через знакомых турагентов. В таком случае туристы тоже не хотят отказываться от этих броней, говорит представитель РСТ.

В целом до конца года туроператоры продали порядка 4,5 тыс. туров в Грузию, напомнила Тюрина. Большинство туров реализовал Mouzenidis Travel - 1,5 тыс., у Tez Tour и остальных - "максимум по две-три сотни", отметила она. И пока случаи аннулирования туров носят единичный характер. "Организованные туристы не хотят денег [обратно], настроились на отдых и не хотят отменять туры - меняют даты и направления у туроператоров, у которых приобретали путевки в Грузию. Меняют на Турцию, Сочи, Крым, Болгарию, рассматривают Абхазию. Туроператоры также предлагают горящие туры на Кипр", - сообщила Тюрина.

Туроператоры, по ее словам, стараются предложить своим клиентам альтернативные туры в том же бюджете, что и приобретенные ими ранее тур в Грузию, отметила представитель РСТ.

Что касается самостоятельных туристов, то продажи авиабилетов в Грузию снизились, при этом путешественники, которые решили лететь в Грузию после 8 июля, несмотря на ограничения, смотрят варианты перелета со стыковкой через третьи страны. "Системы бронирования авиабилетов говорят, что бронирований стало меньше, в одной системе - на 40%, в другой - в три раза упали. Но есть довольно много покупок с перелетом стыковочными рейсами после 8 июля", - сообщила Тюрина.