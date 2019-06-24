"Калашников" создал гражданскую версию АК-12

КУБИНКА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в Госкорпорацию "Ростех") начала продвижение на рынок гражданского стрелкового оружия. Об этом на презентации "Калашникова" сообщил генеральный директор компании Владимир Дмитриев.

"Сегодня мы выводим на рынок гражданскую модификацию АК-12, обозначенную АК-TR3", - сообщил Дмитриев.

Как в свою очередь отметил технический специалист "Калашников" Владимир Онокой, АК-TR3 сохранил основные элементы боевого образца. "Теперь каждый гражданин с лицензией на нарезное оружие может его купить", - отметил Онокой.

По его словам, отличием гражданской версии АК-12 является отсутствие автоматического режима огня и ограничитель емкости магазина.