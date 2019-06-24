Минэкономики Грузии рассказало о просьбах бизнеса сохранить российских туристов

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Грузии вместе с бизнес-сектором ищут новые туристические направления, однако предприниматели также просят сохранить российских туристов в республике. Об этом заявила в понедельник министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

"Большая часть бизнеса просит нас, чтобы вместе с другими туристическими рынками и поддержкой разных направлений мы постарались сохранить российских туристов на нашем рынке", - сказала Туранава, добавив, что туристы из России составляют 25% от общего туристического потока в Грузии, и ей понятна просьба предпринимателей.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. визитов в республику. Россияне оказались на первом месте по количеству визитов в Грузию в мае.

Соответствие авиастандартам

Грузинские авиакомпании, летающие в Россию, полностью отвечают необходимым стандартам безопасности, добавила Турнава.

"Как сообщают грузинские авиакомпании, у них [авиакомпаний] нет задолженности. Там [в документе о приостановке полетов] также речь шла и о безопасности, и наши авиакомпании отвечают очень высоким стандартам безопасности. Конечно же, мы надеемся, что этот вопрос [временного запрета] будет решен положительно", - сказала Турнава.