Минэкономики Грузии: возможный запрет на поставки вин в Россию станет вызовом для бизнеса

ТБИЛИСИ, 24 июня. /ТАСС/. Возможный запрет на продажу грузинских вин в России может стать вызовом для бизнеса в Грузии, однако пока не стоит спешить делать какие-либо выводы на этот счет. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам в понедельник.

"Я бы не спешила. Призываю и вас к этому. Давайте наблюдать за событиями. Это решение [о запрете импорта вина] еще не принято. Это вызов, в том числе и для бизнеса. Россия - это объемный рынок, однако я не хочу торопиться", - сказала Турнава, отвечая на вопрос о возможном запрете поставок грузинского вина в Россию.

Роспотребнадзор ранее сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции".

По данным Национального агентства вина Грузии, с января по май республика экспортировала более 33,6 млн бутылок вина, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. В Россию было экспортировано более 21 млн бутылок вина, что на 5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.