Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Оператором эксперимента по маркировке является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Провести эксперимент поручено Минпромторгу, Минкомсвязи, Роспотребнадзору, федеральным налоговой и таможенной службам.

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.