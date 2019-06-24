ЦРПТ протестировал наименее затратный вид маркировки для альтернативной табачной продукции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Оператор маркировки в РФ, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), провел тестирование нанесения этикеток, которое по результатам исследований ЦРПТ стало одним из наименее затратных способов нанесения кода маркировки на упаковки альтернативной табачной продукции. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"ЦРПТ уже протестировал несколько вариантов нанесения кода, в том числе методом этикетирования, данный способ минимально затратен для данной отрасли", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что нанесение этикеток на товар - один из вариантов, который рассматривают компании в отрасли. "Он является универсальным и довольно простым, так как для печати кодов достаточно использовать принтеры для печати этикеток, которые в большинстве случаев уже используются производителями", - пояснили в ЦРПТ.

В настоящее время проект эксперимента по маркировке в отрасли проходит процедуры согласования. Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка альтернативной табачной продукции (сигар, табака курительного, жевательного, для кальяна и др.) начнется с 1 июля 2020 года, а к 1 июлю 2021 года планируется полностью прекратить оборот немаркированной продукции.

Руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров отметил, что в течение месяца после выхода постановления правительства РФ оператор подготовит методологию всего процесса маркировки от нанесения цифрового кода в формате Data Matrix и до продажи на кассе магазина. "Мы традиционно готовы к плотной работе с представителями отрасли. Пилотный проект проводится для того, чтобы учесть большую часть пожеланий индустрии до перехода к обязательной маркировке. Это позволит сделать переход на "новые правила игры" плавным и, что самое главное, бесшовным", - добавил он.

По информации ЦРПТ, компании "Интро Групп", "Поинт Арт", "Сигарный дом Фортуна Лоджистик", "Неска" выразили готовность начать тестирование до официального подписания документа о запуске "пилота" для отработки всех процессов и начала работы с цифровыми кодами.