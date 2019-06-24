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Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный займ в 165 млн руб. ивановским предприятиям

Наволокская компания "ТДЛ-Актив" получит 90 млн рублей, компания "Корона" из Южи - 65 млн рублей

ТАСС, 24 июня. Два инвестиционных проекта по созданию ткацкого производства хлопчатобумажных тканей в городе Наволоки и производству льноволокна для прядильных производств в Юже получат беспроцентные займы от Фонда развития моногородов. Их общий размер составит 165 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Ивановской области.

В понедельник в регионе состоялось расширенное совещание команды институтов развития России во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым и губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским, в ходе которого обсудили реализацию инвестпроектов региона.

"Заявки по обоим проектам официально зашли в фонд. В совокупности они поспособствуют созданию в моногородах региона свыше 150 новых рабочих мест. Общая сумма беспроцентных займов у фонда составит 165 млн рублей", - цитирует заместителя председателя ВЭБ.РФ, генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Ирину Макиеву пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, наволокская компания "ТДЛ-Актив" получит 90 млн рублей, компания "Корона" из Южи - 65 млн рублей.

По словам губернатора Станислава Воскресенского, ивановские предприниматели проявляют огромный интерес к займам фонда. "Понятно почему - нулевая ставка займа. Работать с фондом очень комфортно, будем работать еще активнее", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня же между ВЭБ.РФ и правительством Ивановской области было заключено соглашение, согласно которому в регионе в течение года будет осуществлен проект искусственного освещения на региональных автодорогах Ивановской области, который изначально планировали реализовать за пять лет.

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Шувалов, Игорь ИвановичРоссияИвановская область
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