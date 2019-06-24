Внеплановая остановка второго энергоблока произведена на чешской АЭС "Дукованы"

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Второй энергоблок расположенной на юго-востоке Чехии АЭС "Дукованы" был внепланово остановлен вечером в понедельник. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

"Второй энергоблок остановлен из-за проблем на одном из шести парогенераторов, - отметил он. - Остановка продлится несколько дней".

Иржи Бездек напомнил, что на втором энергоблоке в течение 40 дней проходили плановые ремонтно-профилактические работы и была произведена замена одной пятой части топлива. Он был вновь подключен к национальной энергосети в прошедшее воскресенье.

В августе текущего года запланирована остановка первого энергоблока АЭС "Дукованы". Там также будет проведена замена части топлива.

В Чехии действуют две АЭС, более новой из которых является введенная в эксплуатацию в 2002 году АЭС "Темелин" (Южная Чехия). Обе они были возведены при помощи СССР: Советский Союз и ЧССР подписали соответствующий договор в 1970 году. Строительство АЭС "Дукованы" началось в 1974 году. До 1987 года были сданы в эксплуатацию четыре ее энергоблока, общая мощность которых составляет 2040 МВт.