Рост объема микрозаймов практически прекратился в 1 квартале 2019 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Рост среднего размера микрозайма практически прекратился в 1 квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,4%, увеличившись до 7,7 тыс. рублей (в 1 кв. 2018 года - 7,6 млн. рублей). Такие данные, основанные на информации от 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В пресс-службе НБКИ отметили, что сильнее всего средний размер микрозайма снизился в Санкт-Петербурге (-10,0%) и Москве (-9,9%), а также в Ленинградской (-6,1%) и Воронежской (-3,6%) областях (среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования). Самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма продемонстрировали Иркутская (+12,3%), Белгородская (+11,3%) и Омская (+9,3%) области.

"Снижение среднего размера микрозайма стало следствием оптимизации бизнес-процессов микрофинансовых организаций и регуляторных действий Банка России, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Если 1-2 года назад средний размер "займа до зарплаты" увеличивался достаточно серьезными темпами, то в начале 2019 года этот рост практически прекратился, а ряд регионов даже продемонстрировал снижение данного показателя. В целом, стоит отметить, что, хотя модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет им предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков, это совсем не означает, что займы МФО выдаются всем желающим и на любые суммы".

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в 1 квартале 2019 году был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. рублей), Московской области (10,4 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (9,1 тыс. рублей). Самые большие суммы микрозаймов в 1 квартале этого года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет (8,4 тыс. рублей), а самые незначительные - заемщики моложе 25 лет (6,2 тыс. рублей)

Ранее в ЦБ отмечали, что регулятор наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям. ЦБ постепенно уменьшает предел задолженности, который может быть у человека. Если раньше можно было иметь 4 долга, то с января этого года - уже 2,5, а в июле будет 2 и с 1 января следующего года - полтора. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, 5 лет назад в России было 4,5 тыс. микрокредитных организаций, сейчас их около 2 тыс.