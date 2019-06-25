СМИ: представители КНР и США на торговых переговорах обсудили продвижение диалога

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Представители Китая и Соединенных Штатов на торговых переговорах высокого уровня - вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр торговли США Стивен Мнучин - обсудили по телефону продвижение двусторонних консультаций. Об этом сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

По его данным, стороны обменялись мнениями по интересующим их вопросам и договорились продолжить оказывать содействие дальнейшему продвижению диалога.

Как заявил на прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Лу Кан, Пекин по-прежнему рассчитывает урегулировать противоречия с Белым домом путем диалога и консультаций. Дипломат также подчеркнул, что переговорный процесс "должен основываться на взаимоуважении и равноправии".

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что планирует провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20), которая пройдет в японском городе Осаке 28-29 июня.

Китай и Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. В итоге 10 мая Вашингтон применил дополнительные тарифы в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10 до 25%. Затем в начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины применительно к более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд.