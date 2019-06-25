В США заявили, что Трамп готов к любому исходу переговоров Си Цзиньпином на G20

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на полях саммита Группы двадцати в Осаке продолжить взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам двусторонней торговли и будет готов к любому исходу таких переговоров. Об этом заявил в понедельник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке американского лидера на саммит "двадцатки".

"Что касается торговых переговоров, то вы слышали, как президент неоднократно говорил, что он совершенно комфортно себя чувствует на наших нынешних позициях, совершенно комфортно будет себя чувствовать при любом исходе данных переговоров. Речь идет в действительности о возможности президента сохранять взаимодействие с китайским коллегой, и он это делал [ранее]", - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Даже несмотря на то, что торговые противоречия [между Вашингтоном и Пекином] сохраняются, у него [Трампа] есть возможность оценить, где находится китайская сторона с момента завершения последнего раунда переговоров, - отметил ведущий брифинга. - Однако, опять-таки, президент будет себя совершенно комфортно чувствовать при любом исходе".

Назвать точную дату встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Осаке представитель правительства США затруднился. "Не могу дать точную дату. Скорее всего, это будет второй день [саммита]. Иными словами, американский и китайский лидеры сядут за стол переговоров в заключительный день [саммита] G20", - уточнил ведущий брифинга.

Он и другие представители американской администрации, принимавшие участие в брифинге, категорически отказались более детально обсуждать тему запланированных переговоров Си Цзиньпина и Дональда Трампа, пояснять, на какие конкретно результаты встречи китайского и американского лидеров надеется Вашингтон. "Позиция США на данном этапе хорошо известна. Она известна общественности. Она, разумеется, известна китайской стороне", - добавил один из ведущих брифинга.

Саммит Группы двадцати пройдет в Осаке 28-29 июня.