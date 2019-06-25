Хабаровский край получил 320 млн рублей на строительство дороги на Чегдомын

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Средства в размере 320 млн рублей выделены Хабаровскому краю на строительство участка дороги Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник.

"Для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения надо достроить 55 км дороги, поставить два моста. На эти цели региону выделили 320 млн рублей из федерального бюджета. В будущем году размеры финансирования будут значительно увеличены, что позволит ускорить темпы возведения транспортной артерии", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.

Трасса Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын является важной составляющей опорной сети дорог региона, она строилась в рамках федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". После окончания действия программы из-за отсутствия финансирования проект был остановлен. Всего для продолжения строительства дороги до Чегдомына требуется 15,5 млрд рублей. Отмечается, что это будет способствовать реализации инициативы правительства РФ по комплексному развитию монопоселений, в число которых входит Чегдомын.

В будущем трасса должна связать 17 населенных пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, объединить Верхнебуреинский, Солнечный район и район имени Полины Осипенко в общую сеть автодорог Дальнего Востока.

"Проектно-сметная документация уже готова. В июле дорожные бригады выйдут на объект [на участок трассы]. У нас достигнуты договоренности с федеральным центром. При условии финансирования проекта в полном объеме мы сможем сдать трассу в эксплуатацию за три года", - цитирует пресс-служба слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.