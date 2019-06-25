"Ъ": около 15 тыс. самозанятых в Татарстане получили новый налоговый статус

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. самозанятых жителей Татарстана согласились получить новый налоговый статус на профессиональный доход. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на министра экономики республики Фарида Абдулганиева.

"В Татарстане с 1 января 2019 года статус самозанятых получили 15 тыс. человек", - заявил министр, выступая на совещании в Госсовете республики по исполнению национальных проектов. По мнению Абдулганиева, несмотря на "взлет активности" от самозанятых в последний месяц (в мае из 80 тыс. самозанятых 10 тыс. приходилось на Татарстан), необходима поддержка "на федеральном уровне по популяризации работы в этом направлении".

В издании отметили, что республиканские власти были инициаторами внедрения практики нового налогообложения и разъяснения преимуществ налога для самозанятых. "Это задача государственной важности России - вывести из тени", - приводит газета слова президента Татарстана Рустама Миниханова. "Коммерсантъ" сообщает, что к продвижению нового налогового статуса на профессиональный доход подключились муниципальные власти, в частности мэрия Казани.

В газете также отметили, что почти за полгода власти Татарстана выполнили годовой план по регистрации самозанятых лишь на 25%. Согласно этому плану, около 60 тыс. жителей республики должны перейти на новое налогообложение к концу нынешнего года.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.