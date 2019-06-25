Издание КНР предложило объявить США "народную войну" за дискриминацию китайских компаний

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Жесткая дискриминация американских властей по отношению к компаниям КНР на рынке Соединенных Штатов требует активных ответных мер и активизации общенародных усилий для борьбы с произвольными действиями Белого дома. Такую точку зрения озвучила во вторник китайская газета Global Times.

"Мы должны понимать: Китаю следует начать "народную войну", чтобы заставить Вашингтон осознать, насколько устойчива китайская экономика и до какой степени жизнестойка общественность нашей страны", - говорится в редакционной статье издания, которое выступает в качестве структурного подразделения главной партийной газеты страны "Жэньминь жибао".

В материале подчеркивается, что перед Пекином стоит неотложная задача активизировать весь хозяйственный потенциал страны, "разогреть экономику до точки кипения", обеспечить максимальный рост доходов и потребления рядовых граждан КНР. "В то же время мы не должны забывать о т.н. экономике нижнего ценового сегмента, поскольку от ее процветания зависит фундаментальная поддержка для стимулирования роста", - говорится в нем.

Обозреватели газеты отмечают, что Китаю предстоит экспансия на внешних рынках, и в качестве надежного тыла в распоряжении Пекина имеется внутреннее потребление. По их мнению, США могут строить грандиозные планы по "трансформации глобального производства", выгодного им самим, однако сам факт того, что по экономика КНР по своим масштабам стремительно приближается к американской, должен заставить Вашингтон задуматься, стоит ли усиливать давление и прибегать к однобоким мерам по отношению к китайским компаниям и бойкотированию их продукции совместно с государствами-союзниками.

"Без какого-либо здравого суждения Соединенные Штаты вмешиваются в экономику, оперируя политическими инструментами. Появившись на свет, такое мышление грозит превратиться в привычку. Едва ли стоит надеяться на то, что США начнут внимать этим разъяснениям, поскольку Вашингтон будет упрямо настаивать на собственных идеях", - подчеркивается в статье.

Усиливающаяся конфронтация

В понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что некоторые представители руководства Соединенных Штатов стремятся формулировать стратегию в области национальной безопасности на основе не совсем здравых соображений и во всем видят проявление "вездесущих враждебных сил". Дипломат также подчеркнул, что американские власти должны отказаться от несправедливых методов по оказанию давления на компании других государств и перестать сеять хаос в мировой экономике.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге американский Минторг с 17 мая внес китайскую корпорацию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.