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Аэропорты Бразилии передадут в частные руки

Протестированная ранее модель, в рамках которой в частное управление передавался комплекс из 12 аэропортов, показала себя хорошо, отметил министр инфраструктуры республики Тарсизиу Гомес де Фрейтас

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Бразилии до 2022 года планирует провести передачу 44 аэропортов страны в управление частным инвесторам. Об этом в понедельник сообщила государственная телекоммуникационная компания со ссылкой на заявления министра инфраструктуры южноамериканской республики Тарсизиу Гомеса ди Фрейтаса.

По его словам, протестированная в ходе мартовского аукциона на право заключения концессионного соглашения модель, в рамках которой в частное управление был передан комплекс из 12 аэропортов, хорошо себя зарекомендовала. "Модель работает, [инвесторы] хорошо на нее реагируют, мы получили достаточно интересные предложения", - подытожил он.

Как ожидается, право на администрирование 44 аэропортов будет разыграно в ходе двух аукционов, победитель каждого из которых получит в управление по двадцать две воздушных гавани. Торги по первому "пакету" запланированы на октябрь 2020 года, а следующие, предположительно, состоятся в конце 2021 - начале 2022 года. В правительстве полагают, что это позволит придать импульс развитию рынку гражданской авиации и переориентировать ресурсы государственной компании Infraero, осуществляющей сегодня управление аэропортами страны, на развитие авиасообщения местного значения.

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