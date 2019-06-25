В Магаданской области повысили зарплату некоторым категориям медперсонала

ТАСС, 25 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов во вторник подписал распоряжение о повышении заработной платы некоторых категорий работников областных учреждений, подведомственных Минздраву региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"Не более чем на 5 тыс. рублей [повышение заработной платы - прим. ТАСС], если среднемесячная заработная плата работника составляет менее 40 тыс. рублей. Не менее чем на 4%, если среднемесячная заработная плата работника составляет 40 тыс. рублей и более", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что распоряжение касается водителей, слесарей, уборщиков, сестер и других групп работников медицинских учреждений региона, чье повышение заработной платы не попадает под указ президента страны. На эти цели из областного бюджета в этом году будут выделены дополнительные 150,5 млн рублей.