Акционеры Nissan одобрили реформу системы управления компанией после ухода Карлоса Гона

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Акционеры японского автомобильного производителя Nissan Motor одобрили план изменений в системе управления компанией, которые стали необходимы после скандального ухода ее бывшего главы Карлоса Гона. Как сообщило агентство Kyodo , решение было принято на состоявшемся во вторник в штаб-квартире в Иокогаме собрании акционеров.

В частности, изменения предполагают создание трех независимых комитетов, которые усилят контроль над аудитом, вознаграждением и назначением менеджеров высокого звена. Главный акционер Nissan - французская компания Renault - будет представлена в них на уровне председателя совета директоров Жан-Доминика Сенара и главного исполнительного директора Тьерри Боллоре.

Вместе с тем в ходе собрания стороны вновь разошлись в том, что касается видения дальнейшего сотрудничества в рамках альянса. Президент Nissan Хирото Саикава заявил, что намерен "продолжать обсуждать отношения с Renault с точки зрения соотношения капиталов", однако не поддержал идею французской стороны об интеграции концернов. Сенар при этом подчеркнул, что такое объединение "не ставит Nissan под удар", и он продолжит высказываться за этот вариант.

Необходимость изменений в управлении компании возникла после того, как токийская прокуратура в прошлом году арестовала по подозрению в финансовых злоупотреблениях бывшего главу Nissan Motor Карлоса Гона. Он также возглавлял весь автомобильный альянс Renault - Nissan - Mitsubishi.

В настоящее время Renault владеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров, а Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса. Японская сторона выступает за пересмотр текущего положения и увеличение своей доли во французской компании.