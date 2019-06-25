Роскачество проверило детские смеси

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роскачество проверило смеси для детского питания и выяснило, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов. Об этом говорится в сообщении организации.

Аналитики исследовали 21 торговую марку сухих смесей (18 продуктов для детей от 0 до 6 месяцев и три - для детей от 0 до 12 месяцев) как российского, так и зарубежного производства. В исследование вошли товары из Белоруссии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландов, Новой Зеландии, России, Финляндии, Швейцарии и Эстонии. Стоимость на момент закупки составила от 53,43 рубля до 288,25 рубля за 100 г продукта.

"Эксперты Роскачества проверили заменители грудного молока на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков. Результаты исследования показали, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка", - отмечается в сообщении.

Также в ходе проверки не было найдено и меламина, который используется в производстве пластмассы, лаков, мебели, а также не было обнаружено превышений по показателям безопасности и ГМО. В то же время исследование выявило проблему достоверного информирования потребителей о содержании в продукции витаминов и нутриентов.

"На маркировке большинства торговых марок нанесена информация о содержании витаминов и нутриентов, не соответствующая составу конкретной банки. Фактические концентрации микроэлементов и витаминов могут отличаться от заявленных. Несмотря на то, что большинство смесей укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания здорового ребенка, некорректная информация создает неудобство при выборе детского питания. Так, смеси, где заявлено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми. А следовательно, не отвечать тем ожиданиям, какие на нее возлагает потребитель. Данная проблема может быть связана с методами "сухого" смешивания на производстве - такой способ изготовления не позволяет достичь однородности состава", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой.

Эксперты также установили, что по количеству и соотношению белков ни в одном бренде нарушений выявлено не было. Следующим параметром исследования стала массовая доля жира. Согласно результатам исследования, массовая доля жира во всех исследуемых адаптируемых смесях соответствует предъявляемым требованиям. При этом содержание витаминов и минеральных веществ в некоторых проверенных образцах смесей оказалась ниже установленной нормы.